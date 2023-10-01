"Жовта картка для України": нардеп проаналізував рішення США щодо бюджету

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на рішення США про проєкт фінансування свого уряду. Він наголосив, що Україна отримала від Америки "жовту карточку". Нардеп пояснив, що потрібно робити країні після рішення США.

Про це Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

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"Перше, я б не робив зараз з цього точно зраду-зраду і шукав би винних. Нічого доброго немає, але, обʼєктивно, ми просто стали заручниками їхньої внутрішньої політики. Чи можна було зробити краще? Точно. Але прям сказати, що тільки наша влада винна — ну буде маніпуляція", — наголосив Железняк.

За його словами, поки це не буде великою проблемою, адже в України ще є запас. Однак найголовніше те, щоб гроші на Україну не пропали з основного бюджету. Нардеп зазначив, що такий прецедент дуже поганий сигнал всьому іншому світу.

Железняк розповів, що потрібно робити далі.

боротися за ухвалення окремого закону про фінансування України;

боротися за закладання грошей на нашу підтримку в основному бюджеті.

"До нас одна головна (публічна) претензія: корупція.

Чесно, навіть значно перебільшена і це не дуже справедливо. Але з цим треба було дискутувати до того, як проблема набула такого масштабу. Зараз вже як є. Тому ці 45 днів, та і весь час, треба пройти без жодного великого корупційного скандалу. Про що, наскільки я чув, нашим прямо під час візиту і сказали. Жодної дурниці чи зальоту", — розповів нардеп.

Він наголосив, що Україна повинна показати рішучу волю боротьби з корупцією, а не "виїзні фотосесії" СБУ/ДБР/БЕБ. За словами Железняка, потрібні конкретні звільнення. Він зазначив, що є перелік людей, які стали символом корупції в Україні та "кидалова" міжнародних партнерів.

"Список реформ, меморандум МВФ, ЄС і інше. Маємо не те, що виконувати. А прям overperform. І знову, згадуємо всіх тих, хто останні пів року розповідали на нарадах "та порєшаємо", "вони нікуди не дінуться та все одно дадуть грошей", "ми самі розберемося, як краще!"…і теж прибираємо їх", — пише Железняк.

Народний депутат розповів, що є декілька напрямків, за якими слідкують: держпідприємства, відбудова, військові закупівлі, митниця, правоохоронці. Він наголосив, що потрібно попередити всіх працівників, що навіть будь-яка публікація про їх корупцію вже буде вироком.

За його словами, потрібно терміново прибрати в комунікаціях відбудови всю "дурість" про 1 трильйон ВВП, green добрива тощо.

Железняк наголосив, що влада України повинна реагувати на розслідування журналістів про корупцію.

"Можу довго ще писати, але це основне. Вчора ми отримали поки жовту карточку, і можна довго розповідати про складну внутрішньополітичну ситуацію в США. Але нам треба гроші і військова підтримка. Не їм. Тому зараз треба після такого "холодного душу" не отримати другу жовту", — додав Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Допис Железняка. Фото: скриншот

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Також ми писали, що посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова запевнила, що поставкам зброї та обладнання від США, схваленим раніше, нічого не загрожує. Вони зберігаються чинними після ухвалення Сенатом США тимчасової бюджетної резолюції.

Додамо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на проєкт фінансування уряду США. Він заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом Штатів не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.