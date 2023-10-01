"Желтая карточка для Украины": нардеп проанализировал решение США по бюджету

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на решение США о проекте финансирования своего правительства. Он отметил, что Украина получила от Америки "желтую карточку". Нардеп объяснил, что следует делать стране после решения США.

Об этом Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

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"Первое, я бы не делал сейчас из этого точно предательство-измену и искал бы виновных. Ничего хорошего нет, но, объективно, мы просто стали заложниками их внутренней политики. Можно ли было сделать лучше? Точно. Но прям сказать, что только наша власть виновата — ну будет манипуляция", — подчеркнул Железняк.

По его словам, пока это не будет большой проблемой, ведь у Украины еще есть запас. Однако самое главное, чтобы деньги на Украину не пропали из основного бюджета. Нардеп отметил, что такой прецедент очень плохой сигнал всему миру.

Железняк рассказал, что нужно делать дальше.

бороться за принятие отдельного закона о финансировании Украины;

бороться за заложение денег в нашу поддержку в основном бюджете.

"К нам одна главная (публичная) претензия: коррупция.

Честно, даже значительно преувеличена, и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время надо пройти без всякого большого коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали. Никакой глупости или залета", — рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что Украина должна показать решительную свободу борьбы с коррупцией, а не "выездные фотосессии" СБУ/ГБР/БЭБ. По словам Железняка, нужны конкретные увольнения. Он отметил, что есть перечень людей, ставших символом коррупции в Украине и "кидалова" международных партнеров.

"Список реформ, меморандум МВФ, ЕС и прочее. Должны не то что выполнять. А прям overperform. И снова, вспоминаем всех тех, кто последние полгода рассказывали на совещаниях "да порешаем", "они никуда не денутся и все равно дадут денег", "мы сами разберемся, как лучше!"... и тоже убираем их", — пишет Железняк.

Народный депутат рассказал, что есть несколько направлений, за которыми следят: госпредприятия, восстановление, военные закупки, таможня, правоохранители. Он подчеркнул, что нужно предупредить всех работников, что даже любая публикация об их коррупции будет уже приговором.

По его словам, нужно срочно убрать в коммуникациях восстановления всю "глупость" об 1 триллионе ВВП, green удобрения и прочее.

Железняк подчеркнул, что власти Украины должны реагировать на расследование журналистов о коррупции.

"Могу долго еще писать, но это основное. Вчера мы получили пока желтую карточку, и можно долго рассказывать о сложной внутриполитической ситуации в США. Но нам надо деньги и военная поддержка. Не им. Поэтому сейчас надо после такого "холодного душа" не получить вторую желтую", — добавил Железняк.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Пост Железняка. Фото: скриншот

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Также мы писали, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заверила, что поставкам оружия и оборудования от США, одобренным ранее, ничего не угрожает. Они сохраняются в силе при принятии Сенатом США временной бюджетной резолюции.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на проект финансирования правительства США. Он заявил, что ситуация с временным бюджетом Штатов не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.