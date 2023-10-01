МЗС про проєкт фінансування уряду США: для України це кращий варіант

Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на проєкт фінансування уряду США. Він заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом Штатів не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

Про це Олег Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд дол США на оборонку та 1,23 млрд дол США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти", — наголосив Ніколенко.

За його словами, "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України.

Речник МЗС розповів, що зараз влада України активно працює із американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення Штатів, яке буде напрацьоване протягом 45 днів, включало нову фінансову допомогу для України.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", — додав Ніколенко.

Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Також ми писали, що посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова запевнила, що поставкам зброї та обладнання від США, схваленим раніше, нічого не загрожує. Вони зберігаються в силі після ухвалення Сенатом США тимчасової бюджетної резолюції.

Додамо, президент США Джо Байден виступив з жорсткою заявою про загрози для демократії Штатів. Американський лідер згадав за екстремістські рухи в Республіканській партії, які підтримує колишній президент країни Дональд Трамп.