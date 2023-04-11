Жарт від Укрзалізниці: Річард Бренсон полетів з України на "космічному кораблі"

Працівники Укрзалізниці проводжають Річарда Бренсона (в центрі) / Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця вшанувала нового амбасадора UNITED24, британського бізнесмена Річарда Бренсона. Поїзд, в якому Бренсон вирушив з України, назвали на честь його космічного корабля.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Бренсон на поїзді

Відомий бізнесмен Річард Бренсон після чергової поїздки до Києва відправився у зворотню подорож, як і усі візитери часів війни, поїздом Укрзалізниці.

На вокзалі Київ-Пасажирський його проводжали представники української державної компанії.

Укрзалізниця жартує

На табло на пероні столичного вокзалу на честь поважного гостя його поїзд оголосили як SpaceShipTwo (так називається космічний корабель, що належить компанії Бренсона Virgin. — Ред.).

"SpaceShipTwo — пілотований орбітальний поїзд багаторазового використання, призначений для суборбітальних дипломатичних подорожей", — жартома відзначили в Укрзалізниці.

Річард Бренсон на пероні вокзалу "Київ-Пасажирський"

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що учора, 10 квітня, Річард Бренсон мав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави подякував Бренсону за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи цієї війни проти російського агресора.

Відомо, що Річард Бренсон став ще одним амбасадором благодійної ініціативи UNITED24, спрямованої на допомогу постраждалій від російської агресії Україні.