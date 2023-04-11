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Шутка от Укрзализныци: Ричард Брэнсон улетел из Украины на "космическом корабле"

11 апреля 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шутка от Укрзализныци: Ричард Брэнсон улетел из Украины на "космическом корабле"
Работники Укрзализныци провожают Ричарда Бренсона (в центре) / Фото: Укрзализныця
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Укрзализныця почтила нового посла UNITED24, британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Поезд, в котором Брэнсон отправился из Украины, был назван в честь его космического корабля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Брэнсон на поезде

Известный бизнесмен Ричард Бренсон после очередной поездки в Киев отправился в обратную поездку, как и все визитеры времен войны, поездом Укрзализныци.

На вокзале Киев-Пассажирский провожали его представители украинской государственной компании.

Укрзализныця шутит

На табло на перроне столичного вокзала в честь почтенного гостя его поезд объявили как SpaceShipTwo (так называется космический корабль, принадлежащий компании Бренсона Virgin. — Ред.).

"SpaceShipTwo — пилотируемый орбитальный поезд многократного использования, предназначенный для суборбитальных дипломатических путешествий", — в шутку отметили в Укрзализныце.

Ричард Брэнсон на перроне в Киеве
Ричард Брэнсон на перроне вокзала "Киев-Пассажирский"
Фото: Укрзализныця

Напомним, что вчера, 10 апреля, Ричард Бренсон встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил Брэнсона за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время этой войны против российского агрессора.

Известно, что Ричард Брэнсон стал еще одним послом благотворительной инициативы UNITED24, направленной на помощь пострадавшей от российской агрессии Украине.

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