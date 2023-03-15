Зеленский уволил трех глав ОВА: обнародованы указы

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех глав ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия. Причины увольнения пока неизвестны.

Соответствующие указы главы государства размещены на сайте Офиса президента.

Увольнение голов ОВА

В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданным ими заявлениям. Указы датированы 15 марта.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую ОВА с 25 октября 2019 года. По данным СМИ, он может быть назначен на должность посла Украины в Казахстане.

Максим Марченко возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. Причины его отставки неизвестны, однако в последнее время с Одесской ОВА связано несколько коррупционных скандалов.

Сергей Гамалий возглавлял Хмельницкую ОВА с 3 декабря 2020 года.

Напомним, 14 марта Кабмин официально согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Пока неизвестно, кто будет назначен на эти должности.