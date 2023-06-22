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Зеленський звільнив посла України у Білорусі

22 червня 2023 23:31
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський звільнив посла України у Білорусі
Колишній посол України в Білорусі Ігор Кизим. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі Ігоря Кизима. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 22 червня. 

Про це повідомляє Офіс Президента України

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Звільнення посла 

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь", — йдеться у розпорядженні. 

Що відомо про Ігоря Кизима

Ігор Кизим обіймав посаду посла України в Білорусі з 2017 року. 

До цього, у період з 2014 по 2015 рік, Кизим був тимчасово повірений у справах України у Великій Британії. А у 2016-2017 роках — радником-посланником посольства України у Великій Британії. Також працював на дипломатичних посадах у Франції, Нігерії, Канаді, брав участь у співпраці України з ОБСЄ та НАТО.

Нагадаємо, що 18 квітня цього року Кизима викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії.

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