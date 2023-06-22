Зеленський звільнив посла України у Білорусі
Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі Ігоря Кизима. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 22 червня.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
Звільнення посла
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь", — йдеться у розпорядженні.
Що відомо про Ігоря Кизима
Ігор Кизим обіймав посаду посла України в Білорусі з 2017 року.
До цього, у період з 2014 по 2015 рік, Кизим був тимчасово повірений у справах України у Великій Британії. А у 2016-2017 роках — радником-посланником посольства України у Великій Британії. Також працював на дипломатичних посадах у Франції, Нігерії, Канаді, брав участь у співпраці України з ОБСЄ та НАТО.
Нагадаємо, що 18 квітня цього року Кизима викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії.