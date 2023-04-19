Україна викликає посла в Білорусі після зустрічі Лукашенка з Пушиліним

Білоруський диктатор запропонував "допомогти "ДНР". Фото: скріншот

МЗС України викликає посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ України.

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МЗС України засудило проведення Лукашенком зустрічі з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", — йдеться в заяві.

Зустріч Лукашенка та Пушиліна

На зустрічі Лукашенко запропонував допомогу Білорусі у відновленні та нормалізації життя людей на Донбасі, який наразі перебуває під окупацією Росії. Цей хід може бути розглянутий як спроба Лукашенка підтвердити свої дружні відносини з Росією та дати зрозуміти, що Білорусь залишається її вірним союзником.

"Роботи попереду дуже багато. Треба відновлюватися. Треба промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою, люди там житимуть. Це 100%. І годувати людей треба", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь вкотре продовжила військові навчання, які тривають вже 51 тиждень. Кінцева дата наразі — мінімум до 24 квітня.