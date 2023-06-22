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Зеленский уволил посла Украины в Беларуси

22 июня 2023 23:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
Бывший посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 22 июня.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", — говорится в распоряжении.

Что известно об Игоре Кизиме

Игорь Кизим занимал должность посла Украины в Белоруссии с 2017 года.

До этого, в период с 2014 по 2015 год, Кизим был временно поверенный в делах Украины в Великобритании. А в 2016-2017 годах — советником-посланником посольства Украины в Великобритании. Работал на дипломатических должностях во Франции, Нигерии, Канаде, участвовал в сотрудничестве Украины с ОБСЕ и НАТО.

Напомним, что 18 апреля этого года Кизима вызвали для консультаций в Киев в связи с недружественным актом Республики Беларусь, направленным на поддержку России.

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