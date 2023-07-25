Зеленський звернувся до українських посадовців та депутатів на тлі скандалу з Арістовим

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

На тлі скандалу зі "Слугою Народу" Юрієм Арістовим Президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів та посадовців. За його словами, вони повинні працювати в країні та заради інтересів народу.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Звернення Зеленського

Глава держави наголосив, що мільйони українців та українок день за днем максимально зосереджені на захисті держави й життя, однак деяким особам здається, що війна далеко від них. За його словами, вони думають ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців — це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що коли днями тривають пошуки зброї для держави, в якій повномасштабна війна, то будь-яке внутрішнє зрадництво, "пляж" чи особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють.

"Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", — вас таких не буде", — додав глава держави.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов був помічений в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, який розташований на Мальдівах.

Також ми писали, що сьогодні, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський зібрав представників Верховної ради та урядовців. Вони працюють над підготовкою практичних кроків для реалізації рішень саміту НАТО.