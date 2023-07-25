Зеленский обратился к украинским чиновникам и депутатам на фоне скандала с Аристовым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На фоне скандала со "Слугой Народа" Юрием Аристовым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и должностным лицам. По его словам, они должны работать в стране и ради интересов народа.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Обращение Зеленского

Глава государства подчеркнул, что миллионы украинцев и украинок изо дня в день максимально сосредоточены на защите государства и жизни, однако некоторым людям кажется, что война далеко от них. По его словам, они думают будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-либо полномочий могут закрыть от реальности.

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что когда днями продолжаются поиски оружия для государства, в котором полномасштабная война, то любое внутреннее предательство, "пляж" или личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", — вас таких не будет", — добавил глава государства.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что сегодня, 25 июля, Президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей Верховной рады и чиновников. Они работают над подготовкой практических шагов по реализации решений саммита НАТО.