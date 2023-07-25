Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский обратился к украинским чиновникам и депутатам на фоне скандала с Аристовым arrow

Зеленский обратился к украинским чиновникам и депутатам на фоне скандала с Аристовым

25 июля 2023 22:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обратился к украинским чиновникам и депутатам на фоне скандала с Аристовым
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фоне скандала со "Слугой Народа" Юрием Аристовым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и должностным лицам. По его словам, они должны работать в стране и ради интересов народа.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Обращение Зеленского

Глава государства подчеркнул, что миллионы украинцев и украинок изо дня в день максимально сосредоточены на защите государства и жизни, однако некоторым людям кажется, что война далеко от них. По его словам, они думают будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-либо полномочий могут закрыть от реальности.

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что когда днями продолжаются поиски оружия для государства, в котором полномасштабная война, то любое внутреннее предательство, "пляж" или личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", — вас таких не будет", — добавил глава государства.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что сегодня, 25 июля, Президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей Верховной рады и чиновников. Они работают над подготовкой практических шагов по реализации решений саммита НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз