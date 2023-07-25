Зеленський зібрав представників ВР та урядовців для реалізації рішень саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський, представники ВР та урядовці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський зібрав представників Верховної ради та урядовців. Вони працюють над підготовкою практичних кроків для реалізації рішень саміту НАТО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, вже є чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.

"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", — розповів український лідер.

Він також додав, що розпочинається разом з Альянсом підготовка плану взаємосумісності.

Президент України Володимир Зеленський, представники ВР та урядовці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження акцизної електронної марки як альтернативу паперовій. Відповідний законопроєкт почне діяти з січня 2026 року.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка міцних відповідей російським терористам на їхні напади. За його словами, важливо те, що вся наша держава працює єдиною командою заради оборони.