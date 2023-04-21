Зеленський звернувся до Мексики із закликом допомогти захистити Україну
Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до парламенту Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.
Про це повідомляє сайт Офісу Президента України.
"Звернувся до парламенту Мексики, і це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Вдячний Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права", — зазначив Президент.
Зеленський зазначив, що Мексика і Україна пройшли різні шляхи і розмовляють різними мовами, але "те, що дозволяє нам розуміти один одного, — це те, що в наших серцях, українців і мексиканців, однаково болить, коли ми бачимо, як забирають життя невинних людей".
За словами Президента, Мексику та Україну об'єднує мрія про безпеку та спокій на кожній вулиці міста: "Ми однаково не сприймаємо зло, яке має багато проявів".
Він запросив Мексику до спільної роботи заради безпеки обох народів та безпеки світу в цілому.
Нагадаємо, після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський нагадав про заявку України в НАТО