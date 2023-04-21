Зеленський звернувся до Мексики із закликом допомогти захистити Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до парламенту Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.

Про це повідомляє сайт Офісу Президента України.

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"Звернувся до парламенту Мексики, і це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Вдячний Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права", — зазначив Президент.

Зеленський зазначив, що Мексика і Україна пройшли різні шляхи і розмовляють різними мовами, але "те, що дозволяє нам розуміти один одного, — це те, що в наших серцях, українців і мексиканців, однаково болить, коли ми бачимо, як забирають життя невинних людей".

За словами Президента, Мексику та Україну об'єднує мрія про безпеку та спокій на кожній вулиці міста: "Ми однаково не сприймаємо зло, яке має багато проявів".

Він запросив Мексику до спільної роботи заради безпеки обох народів та безпеки світу в цілому.

Нагадаємо, після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський нагадав про заявку України в НАТО