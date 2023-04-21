Зеленский обратился к Мексике с призывом помочь защитить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к парламенту Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

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"Обратился к парламенту Мексики, и это уже второе такое обращение в регион Латинской Америки. Благодарен Мексике за внимание к Украине и поддержку нашего взгляда на международную безопасность, на необходимость широчайшего единения мира для защиты международного права", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что Мексика и Украина прошли разные пути и разговаривают на разных языках, но "то, что позволяет нам понимать друг друга, — это то, что в наших сердцах, украинцев и мексиканцев, все равно болит, когда мы видим, как уносят жизнь невинных" людей".

По словам Президента, Мексику и Украину объединяет мечта о безопасности и спокойствии на каждой улице города: "Мы все равно не воспринимаем зло, имеющее много проявлений" .

Он пригласил Мексику к совместной работе по безопасности обоих народов и безопасности мира в целом.

Напомним, после встречи со Столтенбергом Зеленский напомнил о заявке Украины в НАТО.