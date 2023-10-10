Зеленский встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
Началась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.
Об этом сообщил глава государства в своих соцсетях.
Президенты проходят все официальные мероприятия для начала встречи.
Что известно о визите
Как известно, сегодня, 10 октября, Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл с официальным визитом в Румынию.
По его словам, это визит к добрым соседям, которые поддержали страну в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет.
Напомним, Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.