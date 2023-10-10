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Зеленский встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом

10 октября 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
Владимир Зеленский с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Началась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщил глава государства в своих соцсетях.

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Президенты проходят все официальные мероприятия для начала встречи.

Что известно о визите

Как известно, сегодня, 10 октября, Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл с официальным визитом в Румынию.

По его словам, это визит к добрым соседям, которые поддержали страну в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет.

Напомним, Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.

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