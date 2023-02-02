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Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

2 февраля 2023 14:23
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии: первые заявления
Сегодня в Киев прибыла делегация представителей Европейской комиссии
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их встреча прошла в Киеве.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

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"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", — написал президент.

Также украинский президент и глава Еврокомиссии провели общий брифинг.

Первые заявления

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы санкций против россии. Он настаивает на скорейшем и качественном внедрении новых ограничений ЕС против российской федерации.

"Обсудили новые санкции против россии, в частности, десятый санкционный пакет Евросоюза. Это общая европейская задачауменьшить способность россии обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии рф. Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, напротив, увеличивает темп адаптации к санкциям", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил необходимость исправления ситуации.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз завершит работу над десятым пакетом санкций к годовщине начала полномасштабной агрессии россии против Украины 24 февраля.

"На годовщину начала этого полномасштабного нападения мы будем иметь десятый пакет санкций", — сказала она.

Президент Еврокомиссии акцентировала, что россия также будет вынуждена заплатить за разрушения, которые она повлекла, и будет вынужден давать средства на восстановление Украины.

"То есть российские государственные средства пойдут на благо Украины. Как это сделать, мы определяемся", — отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с членами Коллегии Еврокомиссии в четверг утром прибыла в Киев для проведения переговоров с правительством Украины.

Сегодня в Киеве состоится встреча членов Коллегии Европейской Комиссии во главе с президентом этой Евроинституции Урсулой фон дер Ляйен с правительством Украины. Темами для обсуждения будут поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, координация усилий по восстановлению Украины, продолжение ключевых реформ и приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

Завтра, 3 февраля, в Украине состоится саммит ЕС — Украина.

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