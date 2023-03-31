Зеленский встретился с премьером Хорватии: ключевые темы переговоров

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, посещающим нашу страну с визитом. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает Офис Президента.

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В первую очередь Владимир Зеленский проинформировал Андрея Пленковича о ситуации на фронте, привлекая внимание к первоочередным потребностям наших защитников. Также стороны обсудили вопрос усиления давления на россию, в том числе санкционного.

Отдельное внимание было уделено дальнейшей совместной работе над созданием специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли много родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", — отметил украинский Президент.

Переговоры Владимир Зеленского с Андреем Пленковичем

Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности взаимодействия в вопросах восстановления и послевоенного восстановления освобожденных от агрессора регионов нашего государства.

Также глава государства поблагодарил за поддержку Хорватией предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и отметил личную роль Андрея Пленковича в этом процессе.

Напомним, 31 марта главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

В частности, Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.

Фото: ОП