Зеленский встретился с премьером Хорватии: ключевые темы переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, посещающим нашу страну с визитом. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и дальнейшее сотрудничество.
Об этом сообщает Офис Президента.
О чем говорили политики
В первую очередь Владимир Зеленский проинформировал Андрея Пленковича о ситуации на фронте, привлекая внимание к первоочередным потребностям наших защитников. Также стороны обсудили вопрос усиления давления на россию, в том числе санкционного.
Отдельное внимание было уделено дальнейшей совместной работе над созданием специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.
"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли много родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", — отметил украинский Президент.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности взаимодействия в вопросах восстановления и послевоенного восстановления освобожденных от агрессора регионов нашего государства.
Также глава государства поблагодарил за поддержку Хорватией предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и отметил личную роль Андрея Пленковича в этом процессе.
Напомним, 31 марта главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.
Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.
В частности, Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.
Фото: ОП