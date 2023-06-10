Зеленский встретился с премьер-министром Канады в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: ОП

В субботу, 10 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Канадский лидер приехал в столицу с необъявленным визитом.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трюдо

Глава государства рассказал, что 10 июня встречает в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды.

"Несмотря на все попытки России сломить наш народ, украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", — подчеркнул Зеленский.

Также известно, что во время встречи лидеры приняли общую декларацию, где Канада осуждает войну РФ против Украины; будет продолжать свою политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется Украине и вместе с международными организациями и международными партнерами отдано участие в восстановлении и реконструкции Украины.

Напомним, 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо с неожиданным визитом прибыл в Киев вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд. Начал свой визит канадский лидер с возложения цветов к Стене памяти, чтобы отдать дань памяти погибшим украинским военным в войне, развязанной Россией.

Добавим, что Трюдо и Зеленский в последний раз виделись 21 мая в японской Хиросиме. Тогда они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.