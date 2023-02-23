Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі
У рамках візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 23 лютого. Під час зустрічі президент висловив упевненість у тому, що Україна та Іспанія підтримуватимуть свободу та демократію, а також принципи міжнародного правопорядку, що ґрунтуються на справедливих правилах.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram.
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Візит прем'єр-міністра Іспанії
Зеленський зазначив, що прибуття прем'єр-міністра Іспанії до Києва напередодні 24 лютого підтверджує бажання двох країн разом боротися за свободу та демократію, а також підтримувати міжнародний правопорядок, що ґрунтується на справедливих правилах.
"Ваш візит до Києва напередодні 24 лютого, напередодні року нашої незламності, свідчить, що Україна та Іспанія й надалі стоятимуть за свободу України, усієї Європи та кожного народу, який цінує життя, демократію та міжнародний правопорядок, заснований на справедливих правилах", — написав Зеленський.
Нагадаємо, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сьогодні, 22 лютого, заявила, що міністерство оборони цієї країни вже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, ймовірно, будуть передані Україні до середини квітня.