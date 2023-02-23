Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали
В рамках визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчеса провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 23 февраля. В ходе встречи президент выразил уверенность в том, что Украина и Испания будут поддерживать свободу и демократию, а также принципы международного правопорядка, основанные на справедливых правилах.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram.
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Визит премьер-министра Испании
Зеленский отметил, что прибытие премьер-министра Испании в Киев накануне 24 февраля подтверждает желание двух стран вместе бороться за свободу и демократию, а также поддерживать международный правопорядок, основанный на справедливых правилах.
"Ваш визит в Киев в канун 24 февраля, в канун года нашей несокрушимости, свидетельствует, что Украина и Испания и дальше будут вместе стоять за свободу Украины, всей Европы и каждого народа, который ценит жизнь, демократию и международный правопорядок, основанный на справедливых правилах", — написал Зеленский.
Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес вчера, 22 февраля, заявила, что министерство обороны этой страны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.