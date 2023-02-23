В Украину прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес

Педро Санчеса встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебыйнис

В Киев приехал премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес. Кроме переговоров с Владимиром Зеленским, он посетит пригород Киева, в частности, Бучу и Ирпень.

Об этом сообщило Суспільне.

Испанский премьер - в Киеве

В столицу Украины прибыл премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес.

Глава испанского правительства приехал обычным для всех зарубежных лидеров путем, на поезде.

На вокзале "Киев-Пассажирский" его встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебыйнис.

Детали визита Санчеса

Испанский лидер проведет официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Педро Санчес также посетит города Ирпень и Буча, которые весной 2022 года находились под российской оккупацией и сильно пострадали от зверств оккупационных войск россии.

Напомним, министерство обороны Испании Маргарита Роблес вчера, 22 февраля заявило, что министерство обороны этой страны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.

Фото: Суспільне