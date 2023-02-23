В Украину прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес

В Украину прибыл премьер-министр Испании: детали его визита
В Киев приехал премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес. Кроме переговоров с Владимиром Зеленским, он посетит пригород Киева, в частности, Бучу и Ирпень.
Об этом сообщило Суспільне.
-
Киевлянин получил подозрение из-за психологического насилия в отношении гражданской жены
-
"Интер" можно победить": тренер "Порту" пообещал удивить соперника в ответном матче
-
Буданов объяснил, что означает для Украины конфликт Пригожина по минобороны рф
-
Россияне за сутки обстреливали Херсонщину более 70 раз, погибли два человека
-
Депозиты украинцев могут освободить от налогообложения: детали законопроекта
-
"Ничего необычного не будет": Буданов рассказал о планах россии на годовщину вторжения
-
"Я справился с трудностями": Лукаку оценил свой гол в ворота "Порту" в ЛЧ
-
Обстрелы Харьковщины: под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов, есть раненые
-
"Есть некоторые признаки": в НАТО прокомментировали данные о планах Китая оказывать военную помощь рф
-
"Играли на уровне "Ман Сити": тренер "Лейпцига" прокомментировал ничью в матче 1/8 Лиги чемпионов
Испанский премьер - в Киеве
В столицу Украины прибыл премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес.
Глава испанского правительства приехал обычным для всех зарубежных лидеров путем, на поезде.
На вокзале "Киев-Пассажирский" его встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебыйнис.
Детали визита Санчеса
Испанский лидер проведет официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Педро Санчес также посетит города Ирпень и Буча, которые весной 2022 года находились под российской оккупацией и сильно пострадали от зверств оккупационных войск россии.
Напомним, министерство обороны Испании Маргарита Роблес вчера, 22 февраля заявило, что министерство обороны этой страны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.
Фото: Суспільне