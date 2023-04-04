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Зеленський зустрівся з політиками та бізнесменами США: що обговорювали

4 квітня 2023 11:08
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Володимир Зеленський та Майк Помпео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки, на чолі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі

"Такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію. Сполучені Штати поруч з нами, і разом з нами борються за спільні цілі. Ми відчуваємо двопартійну підтримку, підтримку з боку Білого дому. Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива", — зазначив Зеленський.

Під час  зустрічі глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну.

"Ми відкриті для цього, готові надати вам повне сприяння. Для нас це дуже важливо", — сказав Президент.

Також він поінформував про можливості розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо.

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Президент акцентував на важливості продовження й посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни.

"Інвестуйте в бізнес, бо бізнес — це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою", — резюмував Зеленський.

Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на рф.

Нагадаємо, 3 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Вона вже вдруге з початку повномасштабної війни відвідує країну. Темою для обговорення було притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти українців.

Фото: ОП

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