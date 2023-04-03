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Зеленський зустрівся із віце-канцлером Німеччини Габеком на Чернівгівщині: подробиці

3 квітня 2023 19:00
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський подякував Німеччині за підтримку
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Чернігівщині Володимир Зеленський зустрівся з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили актуальні питання.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці зустрічі Зеленського з Габеком

Президент наголосив, що українці цінують дієву підтримку та солідарність з Україною Уряду Німеччини та особисто Роберта Габека із перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські землі. 

"Дякуємо Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема через надання німецьких танків Leopard і БМП Marder, а також за внесок у захист українського неба. Важливо, щоб ця допомога продовжувалась", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 квітня Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Чернігівську область також відвідав військовий госпіталь. Там він поспілкувався із захисниками України та вручив їм нагороди.

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