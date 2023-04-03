Зеленський зустрівся із віце-канцлером Німеччини Габеком на Чернівгівщині: подробиці

Зеленський подякував Німеччині за підтримку

На Чернігівщині Володимир Зеленський зустрівся з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили актуальні питання.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Подробиці зустрічі Зеленського з Габеком

Президент наголосив, що українці цінують дієву підтримку та солідарність з Україною Уряду Німеччини та особисто Роберта Габека із перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські землі.

"Дякуємо Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема через надання німецьких танків Leopard і БМП Marder, а також за внесок у захист українського неба. Важливо, щоб ця допомога продовжувалась", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 квітня Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Чернігівську область також відвідав військовий госпіталь. Там він поспілкувався із захисниками України та вручив їм нагороди.