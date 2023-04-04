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Зеленский встретился с политиками и бизнесменами США: что обсуждали

4 апреля 2023 11:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский и Майк Помпео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Детали встречи

"Такие визиты, встречи — мощный сигнал поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. Соединенные Штаты рядом с нами, и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем двухпартийную поддержку, поддержку со стороны Белого дома. Всесторонняя американская поддержка для нас очень важна", — отметил Зеленский.

В ходе встречи глава государства пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину.

"Мы открыты для этого, готовы оказать вам полное содействие. Для нас это очень важно", — сказал Президент.

Также он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сферах строительства, сельского хозяйства, ИТ-технологий и т.д.

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Президент акцентировал внимание на важности продолжения и усиления оборонной помощи и совместного развития оборонных технологий с учетом опыта, приобретенного Украиной во время войны.

"Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес — это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя", — резюмировал Зеленский.

Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности, движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

Напомним, 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Она уже второй раз с начала полномасштабной войны посещает страну. Темой для обсуждения было привлечение российских военных к ответственности за преступления против украинцев.

Фото: ОП

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