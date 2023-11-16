Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський зустрівся з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії arrow

Зеленський зустрівся з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії

16 листопада 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський зустрівся з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії
Володимир Зеленський та Девід Камерон. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 16 листопада, до України прибув новопризначений держсекретар у закордонних справах Великої Британії Девід Камерон. Візит у Київ — це його перший робочий візит на новій посаді.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Камерона

Сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном, який перебуває в Україні з візитом.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну", — сказав український президент. 

Як відомо, політики обговорили ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору", а також реалізацію спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

переговори Зеленсього та Камерона
Переговори делегацій у Києві. Фото: ОП 

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів. 

Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема, вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі