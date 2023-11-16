Зеленський зустрівся з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії
Сьогодні, 16 листопада, до України прибув новопризначений держсекретар у закордонних справах Великої Британії Девід Камерон. Візит у Київ — це його перший робочий візит на новій посаді.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського та Камерона
Сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном, який перебуває в Україні з візитом.
"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну", — сказав український президент.
Як відомо, політики обговорили ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору", а також реалізацію спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.
Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.
Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема, вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.
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