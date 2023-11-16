Зеленський зустрівся з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії

Володимир Зеленський та Девід Камерон. Фото: ОП

Сьогодні, 16 листопада, до України прибув новопризначений держсекретар у закордонних справах Великої Британії Девід Камерон. Візит у Київ — це його перший робочий візит на новій посаді.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського та Камерона

Сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном, який перебуває в Україні з візитом.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну", — сказав український президент.

Як відомо, політики обговорили ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору", а також реалізацію спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Переговори делегацій у Києві. Фото: ОП

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема, вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.