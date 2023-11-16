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Зеленский встретился с новоназначенным госсекретарем по иностранным делам Британии

16 ноября 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился с новоназначенным госсекретарем по иностранным делам Британии
Владимир Зеленский и Дэвид Камерон. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 16 ноября, в Украину прибыл новоназначенный госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Камерон. Визит в Киев — это его первый рабочий визит в новой должности.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Встреча Зеленского и Камерона

Сегодня Владимир Зеленский провел встречу с назначенным государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном, который находится в Украине с визитом.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украине", — сказал украинский президент.

Как известно, политики обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора", а также реализацию совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности для развития принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

переговоры Зеленого и Камерона
Переговоры делегаций в Киеве. Фото: ОП

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Напомним, 15 ноября Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В частности, они говорили о вызовах, которые могут быть перед Украиной по энергетической безопасности в течение зимнего периода.

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