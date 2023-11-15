Зеленський обговорив з Чапутовою можливі загрози для енергетики України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Глава держави Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цією зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку", — наголосив президент.

Про що ще говорили Зеленський та Чапутова

Також Зеленський висловив вдячність Чапутовій за те, що її країна високо оцінила прогрес стосовно початку перемовин з Європейським Союзом щодо вступу.

Крім того, глава держави згадав і за участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо виконання державою Формули Миру.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Зазначимо, що сьогодні, 15 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради. Йшлося про підготовку до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України в ЄС.