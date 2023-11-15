Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський обговорив з Чапутовою можливі загрози для енергетики України arrow

Зеленський обговорив з Чапутовою можливі загрози для енергетики України

15 листопада 2023 17:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський обговорив з Чапутовою можливі загрози для енергетики України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Глава держави Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Читайте також:

"Обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цією зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку", — наголосив президент.

Про що ще говорили Зеленський та Чапутова

Також Зеленський висловив вдячність Чапутовій за те, що її країна високо оцінила прогрес стосовно початку перемовин з Європейським Союзом щодо вступу.

Крім того, глава держави згадав і за участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо виконання державою Формули Миру.

розмова з Чапутовою
Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Зазначимо, що сьогодні, 15 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. 

Нагадаємо, раніше Зеленський провів тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради. Йшлося про підготовку до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі