Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ОП

В понедельник, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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Еще вчера, 2 октября, глава государства встретился с главой эстонского Минобороны Ханно Певкуром.

Как известно, во время встречи чиновники обсудили важные вопросы, в частности:

ситуацию на фронте,

первоочередные потребности украинских воинов,

ведущую роль Эстонии в запуске ИТ-коалиции для нашего государства.

Переговоры Владимира Зеленского и министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Фото: ОП

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП 1/3 _ 3

Кроме того, обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии по пути нашей страны к ЕС и НАТО.

"Благодарно правительству вашей страны, обществу и всем, кто рядом с украинцами во время полномасштабной войны России. Это чрезвычайно важно. Мы этого никогда не забудем. Вы очень нам помогли, и мы высоко ценим это. Особенно это было важно в первые дни российского вторжения", — выразил благодарность Владимиру Зеленскому.

Министр обороны Эстонии в Киеве

Во время своего визита в Киев министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур также посетил наиболее пострадавшие во время активных боевых действий города Ирпень и Бучу.

"Министр побывал на Гостомельском шоссе — там продолжается активное восстановление жилищного сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", один из которых был полностью разрушен", — рассказали в Киевской областной военной администрации.

В Буче министр обороны посетил Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых и Мемориал жертвам российского вторжения.

Это уже второй визит Ханно Певкура в пристоличный регион. В первый раз побывал в июне прошлого года.

Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda 1/3 _ 3

Напомним, в Киеве 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществление Плана мира и создание международного трибунала для прекращения актов агрессии со стороны России против Украины.