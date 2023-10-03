Зеленский встретился с министром обороны Эстонии
В понедельник, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.
Встреча Зеленского и министра обороны Эстонии
Еще вчера, 2 октября, глава государства встретился с главой эстонского Минобороны Ханно Певкуром.
Как известно, во время встречи чиновники обсудили важные вопросы, в частности:
- ситуацию на фронте,
- первоочередные потребности украинских воинов,
- ведущую роль Эстонии в запуске ИТ-коалиции для нашего государства.
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Переговоры Владимира Зеленского и министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Фото: ОП
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Кроме того, обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии по пути нашей страны к ЕС и НАТО.
"Благодарно правительству вашей страны, обществу и всем, кто рядом с украинцами во время полномасштабной войны России. Это чрезвычайно важно. Мы этого никогда не забудем. Вы очень нам помогли, и мы высоко ценим это. Особенно это было важно в первые дни российского вторжения", — выразил благодарность Владимиру Зеленскому.
Министр обороны Эстонии в Киеве
Во время своего визита в Киев министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур также посетил наиболее пострадавшие во время активных боевых действий города Ирпень и Бучу.
"Министр побывал на Гостомельском шоссе — там продолжается активное восстановление жилищного сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", один из которых был полностью разрушен", — рассказали в Киевской областной военной администрации.
В Буче министр обороны посетил Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых и Мемориал жертвам российского вторжения.
Это уже второй визит Ханно Певкура в пристоличный регион. В первый раз побывал в июне прошлого года.
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Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda
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Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda
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Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda
Напомним, в Киеве 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществление Плана мира и создание международного трибунала для прекращения актов агрессии со стороны России против Украины.