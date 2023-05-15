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Зеленский встретился с Макроном в Париже: что обсуждали

15 мая 2023 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский встретился с Макроном в Париже: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Париже Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Военная помощь от Франции

"Приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба" , — говорится в сообщении.

Также рассматривались возможности практического сотрудничества с Французской Республикой для укрепления оборонного потенциала Украины, необходимого для успешного проведения контрнаступления и возвращения оккупированных территорий.

Зеленский поблагодарил Макрона и выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей".

Украинская формула мира

Лидеры стран обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской формулы мира.

"Глава Украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира", — отмечается в сообщении.

Вступление в ЕС и НАТО

В ходе встречи были также обсуждены вопросы поддержки Францией европейской интеграции Украины, а также дальнейшие шаги на пути Украины к членству в НАТО.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", — отметил Президент Украины.

 

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: president.gov.ua

Напомним, что в Елисейском дворце подтвердили, что вчера, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж. Там он проведет рабочий ужин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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