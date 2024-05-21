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Зеленский встретился с главой МИД Германии — какие оборонные нужды Украины обсуждали

21 мая 2024 17:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский встретился с главой МИД Германии — какие оборонные нужды Украины обсуждали
Владимир Зеленский с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Фотг: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев утром 21 мая с визитом, который не анонсировали из соображений безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе МИД Германии за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Визит Анналены Бербок в Киев

Во время седьмой встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок Зеленский обсудил ситуацию на передовой и первоочередные оборонные нужды Украины. Также была обсуждена совместная инициатива министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины.

"Спасибо за помощь в защите нашей независимости, европейского образа жизни и наших людей от российского террора", — отметил Президент Украины в своем сообщении.

Во время встречи обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

Ранее в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе встречи с ним Президент Украины призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковской области от наступления Российской Федерации. В частности, для этого необходимы два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Также мы рассказывали, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Владимир Зеленский
Германия
МИД
военная помощь
Украина
Анналена Бербок
военная техника
война в Украине

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