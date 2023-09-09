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Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії: про що домовилися лідери

9 вересня 2023 14:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії: про що домовилися лідери
Президент України Володимир Зеленський тисне руку главі МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Фото: Telegram Володимира Зеленського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Лідери, зокрема, домовилися розпочати переговори, що стосуються Декларації G7.

Про це повідомив сам глава держави Володимир Зеленський. 

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Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії

"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу", — написав Зеленський. 

За словами президента України, вони разом з японським міністром дійшли згоди, щоб розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це допоможе у розвитку Декларації G7.

Окрім цього, глава української держави подякував Японії за підтримку та за те, що країна "залишається нашим ключовим партнером в Азії". 

Візит глави МЗС Японії в Україну

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення. 

Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".

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