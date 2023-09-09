Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії: про що домовилися лідери
Сьогодні, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Лідери, зокрема, домовилися розпочати переговори, що стосуються Декларації G7.
Про це повідомив сам глава держави Володимир Зеленський.
Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії
"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу", — написав Зеленський.
За словами президента України, вони разом з японським міністром дійшли згоди, щоб розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це допоможе у розвитку Декларації G7.
Окрім цього, глава української держави подякував Японії за підтримку та за те, що країна "залишається нашим ключовим партнером в Азії".
Візит глави МЗС Японії в Україну
Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення.
Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".