Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії: про що домовилися лідери

Президент України Володимир Зеленський тисне руку главі МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Сьогодні, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Лідери, зокрема, домовилися розпочати переговори, що стосуються Декларації G7.

Про це повідомив сам глава держави Володимир Зеленський.

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"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу", — написав Зеленський.

За словами президента України, вони разом з японським міністром дійшли згоди, щоб розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це допоможе у розвитку Декларації G7.

Окрім цього, глава української держави подякував Японії за підтримку та за те, що країна "залишається нашим ключовим партнером в Азії".

Візит глави МЗС Японії в Україну

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".