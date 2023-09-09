Зеленский встретился с главой МИД Японии: о чем договорились лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку главе МИД Японии Йосимасу Хаяси. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Сегодня, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии Йосимасом Хаяси. Лидеры, в частности, договорились начать переговоры по Декларации G7.

Об этом сообщил сам глава государства Владимир Зеленский.

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"Поздравил в Украине министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу", — написал Зеленский.

По словам президента Украины, они вместе с японским министром пришли к соглашению, чтобы начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Это поможет в развитии Декларации G7.

Кроме того, глава украинского государства поблагодарил Японию за поддержку и за то, что страна "остается нашим ключевым партнером в Азии".

Визит главы МИД Японии в Украину

Напомним, в субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отмечали в МИД Японии, Йосимас Хаяси планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров лидеры обсудят участие Украины в работе международного сообщества, цель которого "быстрее покончить с российским вторжением".