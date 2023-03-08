Зеленский встретился с генсеком ООН: детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Сегодня, 8 марта, он прибыл в Киев с визитом.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
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"Рад приветствовать сегодня в Киеве — уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии — Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН", — написал Зеленский.
По его словам, очень важно, что именно в столице Украины они говорят о возвращении мира, международной безопасности и полной силе Устава ООН.
Напомним, в Украине 8 марта отмечается Международный женский день. В честь праздника к украинским женщинам обратился и Президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что Президент Украины заявил, что все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии будут наказаны. По словам Зеленского, это не просто мечта — это уже работа, которая ведется.
Добавим, глава государства рассказал, как Украине жить дальше рядом с таким агрессивным соседом как россия. Он отметил, что членство в Европейском Союзе и НАТО обеспечит безопасность.