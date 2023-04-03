Зеленський на Чернігівщині відвідав поранених військових та вручив їм нагороди

Володимир Зеленський сьогодні відвідав Чернігівщину

Під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України. Там військові проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

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Разом із главою держави у військовому госпіталі побував віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Президент вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди.

"Дякую за вашу мужність. Бажаю вам якнайшвидшого одужання, а нам усім — перемоги", — зазначив Зеленський.

Глава держави також зустрівся з військовими медиками й відзначив їх державними нагородами.

"Дякую вам за важливу роботу й збереження життів наших воїнів", — сказав він.

Президент та іноземні гості оглянули оснащення закладу, зокрема сучасний комп'ютерний томограф, наданий урядом Німеччини.

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів.

Як відомо, рік тому Чернігівська область була повністю звільнена від російських окупантів. Однак міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото про наслідки російських обстрілів у Чернігові та області.