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Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком в Черниговской области: подробности

3 апреля 2023 19:00
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский поблагодарил Германию за поддержку
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Черниговской области Владимир Зеленский встретился с Вицеканцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Подробности встречи Зеленского с Габеком

Президент подчеркнул, что украинцы ценят действенную поддержку и солидарность с Украиной Правительства Германии и лично Роберта Габека с первых дней полномасштабного вторжения России на украинские земли.

"Спасибо Германии за лидерство в обеспечении Украины необходимым оборонным вооружением, в частности, через предоставление немецких танков Leopard и БМП Marder, а также за вклад в защиту украинского неба. Важно, чтобы эта помощь продолжалась", — отметил Зеленский.

Напомним, что 3 апреля Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область также посетил военный госпиталь. Там он пообщался с защитниками Украины и вручил награды.

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