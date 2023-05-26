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Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом

26 мая 2023 20:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом
Владимир Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом. Фото: скриншот с видео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 26 мая, Владимир Зеленский сообщил, что встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Президент Украины опубликовал видео, на котором политики пожали руки и обнялись.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Благодарю Линдси Грэма за встречу, непоколебимую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины. Благодарен всему американскому обществу, Президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь. Мы знаем, что с первых дней полномасштабного вторжения России полную поддержку, это очень важно. Большая благодарность за это", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня, 25 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Они обсудили начало отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах и возможность участия Швеции в авиационной коалиции.

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных. Он показал защитников, которые храбро защищают Украину от российских оккупантов.

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