Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 25 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Вони обговорили започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках та можливість участі Швеції в авіаційній коаліції.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Йонсона

Глава держави подякував за рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України, а також передати військовим 10 танків Leopard-2. Зеленський також висловив вдячність Йонсону за лідерство у формуванні "коаліції БМП CV-90".

"Дуже дякую всьому шведському суспільству за велику підтримку нашої країни протягом всієї цієї повномасштабної війни. За підтримку як на полі бою, так і дуже важливу фінансову та гуманітарну допомогу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, пройшов 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участю міжнародних діячів. На заході також виступив Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Глава держави також вручив зв'язківцям нагороди.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Інформацію про поточну оперативну обстановку надали Головне командування, Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також командири Оперативних об'єднань українського війська "Хортиця" та "Таврія".