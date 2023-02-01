Зеленский провел переговоры с президентом Австрии - о чем говорили

Зеленский встретился с президентом Австрии: что обсуждали лидеры
В среду, 1 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Стороны обсудили вопросы энергетики и экономики.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
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Что обсуждали лидеры
По словам Зеленского, он поприветствовал президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Киеве. Стороны обсудили вопросы энергетики и экономики. Также был поднят вопрос гуманитарного сотрудничества, развития украинских громад, а также всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новостей. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинскому прогрессу.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.