Зеленский провел переговоры с президентом Австрии - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Австрии Александр Ван дер Беллен

В среду, 1 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Стороны обсудили вопросы энергетики и экономики.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Что обсуждали лидеры

По словам Зеленского, он поприветствовал президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Киеве. Стороны обсудили вопросы энергетики и экономики. Также был поднят вопрос гуманитарного сотрудничества, развития украинских громад, а также всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новостей. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинскому прогрессу.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.