Зеленский встретится с Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: ОП

В среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Об этом сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Читайте также:

Переговоры Зеленского и Байдена на саммите НАТО

"Завтра Байден встретится с Зеленским. Они обсудят долгосрочные обязательства помощи США и других союзников, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и не допустить предстоящей агрессии", — заявил Салливан.

Однако важнейшей темой для обсуждения будет путь Украины в НАТО. По словам Салливана, Джо Байден говорил, что при условии принятия Украины в Альянс сейчас состоится привлечение НАТО к войне с Россией. К тому же Украине еще предстоит провести некоторые реформы, но союзники дадут общий положительный сигнал о членстве Украины в Альянсе.

"Я думаю, что коммюнике из Вильнюса будет тем, что Украина сможет воспринять как положительный сигнал по вопросу будущего пути Украины к членству", — сказал представитель Белого дома.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны

Добавим, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу и хочет получить "четкий сигнал".

По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.