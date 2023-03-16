Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Владимир Зеленский

В четверг, 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политические лидеры обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Детали телефонного разговора

"Хороший разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями по поводу последних международных мероприятий", — рассказал глава государства.

Также Зеленский анонсировал хорошие новости, в частности, в усилении оборонной и экономической поддержки Украины.

"Ценим неизменную позицию Великобритании!" — поблагодарил президент.

Напомним, 14 марта премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с официальным визитом прибыла в Украину. Она встретилась с Президентом Владимиром Зеленским.

В частности, было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма. Обсудили политику и имплементацию украинской формулы мира.

В заключение по результатам встречи была подписана Совместная декларация между странами.