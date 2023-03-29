Зеленский созвонился с премьером Италии: ключевые темы разговора
В среду, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили путь к миру.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram.
-
Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции
-
За год войны оккупанты атаковали украинские больницы и медиков почти 800 раз, — UHC
-
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против россии
-
Самые дорогие футболисты УПЛ: где они сейчас
-
В Дании рассказали, что за объект обнаружили возле разрушенного "Северного потока"
-
В ирландских школах будут учить украинский язык
-
Украина теперь сможет срочно получать электроэнергию из стран ЕС: что известно
-
Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ
-
Польша вводит ограничения на импорт зерна из Украины, — премьер-министр Моравецкий
-
Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь
О чем говорили политики
Как отмечает глава государства, вместе с итальянским премьером они обсудили двусторонние и международные инициативы.
"Путь к миру в Украине — полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку. Работаем дальше!" — сказал Президент.
Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Польши намекнули, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Анонсировать возможный визит не будут из соображений безопасности.