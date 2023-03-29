Зеленский созвонился с премьером Италии: ключевые темы разговора

Владимир Зеленский

В среду, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили путь к миру.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram.

О чем говорили политики

Как отмечает глава государства, вместе с итальянским премьером они обсудили двусторонние и международные инициативы.

"Путь к миру в Украине — полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку. Работаем дальше!" — сказал Президент.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Польши намекнули, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Анонсировать возможный визит не будут из соображений безопасности.