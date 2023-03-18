Зеленский ввел санкции против президента Сирии и еще более 400 человек

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада. Всего в новом санкционном списке более 400 человек.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Подробности

"Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица", — рассказал Ермак.

Он добавил, что в списке также есть иранский производитель "Шахедов".

Соответствующий указ появился на сайте ОП.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности россии за все преступления.

Также мы писали, что в пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участниками Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались важные военные и политические вопросы, связанные с ситуацией на востоке страны.

Добавим, Зеленский обнародовал серию фото украинцев, уже более года живущих в условиях полномасштабного вторжения россии. В частности, на фото запечатлены военные и волонтеры.