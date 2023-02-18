Зеленский пригласил венгерского премьер-министра в Украину

Зеленский пригласил венгерского премьер-министра в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Глава государства уже не раз предлагал ему приехать в Украину.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Крым.Реалии".
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Зеленский пригласил Орбана во время встречи на саммите ЕС.
"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", — рассказал Жовква.
Замглавы ОП сообщил, что на встрече Зеленский обсуждал с венгерским премьер-министром евроинтеграционный путь Украины, "и был услышан конструктив по этому поводу".
"Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии — это всегда диалог, разговор", — отметил Жовква.
Он рассказал, что Зеленский несколько раз разговаривал по телефону с Виктором Орбаном до 24 февраля 2022 и после.
"Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", — добавил замглавы ОП.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с россиянами, "забыв" об Украине. Он также сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.