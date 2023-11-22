Зеленський запросив нового президента Аргентини до участі у Формулі миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Політики обговорили участь Аргентини в імплементації Формули миру і співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Читайте також:

Розмова Зеленського і Мілея

Насамперед Зеленський привітав Мілея з перемогою на виборах в Аргентині. Також подякував за підтримку держави з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зокрема, за гуманітарну допомогу.



"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", — зазначив Зеленський.

Політики обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні та притягнення Росії до відповідальності. Крім того, у розмові вони торкнулися теми повоєнної відбудови України.

Пропозиції Зеленського для Мілея

Володимир Зеленський запросив Хав’єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру. Він запропонував направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Зеленський зацікавлений у співпраці з Аргентиною. Він запропонував новообраному президенту долучитися до підготовки саміту Україна — Латинська Америка, а також відвідати Україну.

Що відомо про Хав’єра Мілея

Мілей є аргентинським політиком, бізнесменом і економістом. Відтепер ще й президентом Аргентини. Також депутатом парламенту від Буенос-Айреса, лідером політичної коаліції La Libertad Avanza.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: SOPA

Мілей став широко відомим завдяки своїм регулярним виступам на телебаченні, де він критикував адміністрації Крістіни Фернандес де Кіршнер, Маурісіо Макрі та Альберто Фернандеса. Мілей підтримує австрійську школу економічної думки та вважає себе "короткостроковим мінархістом", хоча "філософсько — анархо-капіталістом". З 2021 року Мілей є членом палати депутатів Агрентини від Буенос-Айреса від коаліції La Libertad Avanza. Він пообіцяв не голосувати ні за підвищення податків, ні за нові податки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підсумував результати переговорів у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Міністр оборони ФРН відвідав столицю 21 листопада.

Також Президент України Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.