Зеленский пригласил нового президента Аргентины к участию в Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Политики обсудили участие Аргентины в имплементации Формулы мира и сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Разговор Зеленского и Милея

В первую очередь Зеленский поздравил Милея с победой на выборах в Аргентине. Также поблагодарил за поддержку государства с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. В частности, за гуманитарную помощь.



"Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это", — отметил Зеленский.

Политики обсудили возможное сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине и привлечению России к ответственности. Кроме того, в разговоре они затронули тему послевоенного восстановления Украины.

Предложения Зеленского для Милея

Владимир Зеленский пригласил Хавьера Милея продолжить участие Аргентины в имплементации Формулы мира. Он предложил направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников.

Зеленский заинтересован в сотрудничестве с Аргентиной. Он предложил новоизбранному президенту присоединиться к подготовке саммита Украина — Латинская Америка, а также посетить Украину.

Что известно о Хавьере Милее

Милей является аргентинским политиком, бизнесменом и экономистом. Теперь еще и президентом Аргентины. Также депутатом парламента от Буэнос-Айреса, лидером политической коалиции La Libertad Avanza.

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: SOPA

Милей стал широко известен благодаря своим регулярным выступлениям на телевидении, где он критиковал администрации Кристины Фернандес де Киршнер, Маурисио Макри и Альберто Фернандеса. Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя "краткосрочным минархистом", при этом и "философско — анархо-капиталистом". С 2021 года Милей является членом палаты депутатов Агрентины от Буэнос-Айреса от коалиции La Libertad Avanza. Он пообещал не голосовать ни за повышение налогов, ни за новые налоги.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты переговоров в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Сегодня министр обороны ФРГ посещал столицу с визитом.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных, работающих ради победы. Он также показал их работу на фронте.