Зеленський підсумував результати зустрічі з міністром оборони Німеччини

Перемовини Володимира Зеленського та Бориса Пісторіуса. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати переговорів у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сьогодні міністр оборони ФРН відвідував з візитом столицю.

Про це голова держави написав у Telegram.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Пісторіусом

За словами президента, Пісторіус відвідав не лише Київ, а й регіони нашої держави, для зустрічі та підтримки українських бійців та "усіх наших людей".

"Обговорили найважливіше: першочергові потреби українських воїнів і подальше зміцнення обороноздатності України", — резюмує президент України.

Пост Зеленського. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні в Києвы пребував з візитом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Ще раніше українську столицю відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.