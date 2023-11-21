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Зеленський підсумував результати зустрічі з міністром оборони Німеччини

21 листопада 2023 20:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський підсумував результати зустрічі з міністром оборони Німеччини
Перемовини Володимира Зеленського та Бориса Пісторіуса. Фото: Офіс Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати переговорів у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сьогодні міністр оборони ФРН відвідував з візитом столицю.

Про це голова держави написав у Telegram.

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За словами президента, Пісторіус відвідав не лише Київ, а й регіони нашої держави, для зустрічі та підтримки українських бійців та "усіх наших людей".

"Обговорили найважливіше: першочергові потреби українських воїнів і подальше зміцнення обороноздатності України", — резюмує президент України. 

Зеленський підсумував результати зустрічі з міністром оборони Німеччини
Пост Зеленського. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні в Києвы пребував з візитом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Ще раніше українську столицю відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. 

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