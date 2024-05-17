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Зеленський заявив, що Захід боїться програшу Росії

17 травня 2024 13:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Володимир Зеленський вважає, що Європа не хоче програшу Росії у війні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: varta1.com.ua/
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент України Володимир Зеленський із критикою поставився до того, що Захід не хоче програшу Росії у війні проти України. Також він заявив, що для української перемоги необхідна європейська зброя. 

Про це глава держави зазначив у спілкуванні з журналістами у п'ятницю, 17 травня.

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Зеленський про українсько-російську війну та про "олімпійське перемир'я" 

"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що це так не працює. Щоб Україна перемогла, нам потрібно дати все, з чим перемагають", — сказав президент журналістам.

Висловлювання лідера Франціїї Еммануеля Макрона про навчання воїнів ЗСУ на  території України Зеленський назвав хорошою ідеєю. Він підкреслив, що такі тренування були б логічними, адже в такому випадку українцям не потрібно їхати у Францію чи іншу європейську державу.

"Тренування в Україні логічне — ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, до Франції, навіть до Польщі. А потім — співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це до Франції. Я на це дивлюся дуже позитивно, чесно скажу. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", — зазначив президент.

А от до ідеї про "олімпійське перемир'я" Зеленський поставився скептично. Він зазначив, що у нас уже були моменти, коли ми припиняли вогонь, але із цим ворогом перемир'я неможливе.

"Є ризик — хто фіксуватиме, що під час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає техніці заїхати ближче, а потім почати наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене це поки що звучить, як нежива історія", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, що так зване "олімпійське перемир'я" між Росією та Україною запропонував президент Франції Макрон. Він вважає,  що на час проведення Олімпійських ігор у Парижі, сторони мають припинити вогонь.

Раніше Президент Зеленський відреагував на заборону бити західною зброєю по території Росії. Він сказав, що це не логічно, адже мова йде не про напад, а про захист. 

Володимир Зеленський
переговори
Україна
Європа
політики
війна в Україні

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