Владимир Зеленский считает, что Европа не хочет проигрыша России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: varta1.com.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский с критикой отнесся к тому, что Запад не хочет проигрыша России в войне против Украины. Также он заявил, что для украинской победы необходимо европейское оружие.

Об этом глава государства отметил в разговоре с журналистами в пятницу, 17 мая.

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"Они хотели, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что это так не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все, с чем побеждают", — сказал президент журналистам.

Высказывание лидера Франции Эммануэля Макрона об обучении воинов ВСУ на территории Украины Зеленский назвал хорошей идеей. Он подчеркнул, что такие тренировки были бы логичны, ведь в таком случае украинцам не нужно ехать во Францию или другое европейское государство.

"Тренировки в Украине логичны — мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом — сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень положительно, честно скажу", — ответил Президент.

А вот к идее об "олимпийском перемирии" Зеленский отнесся скептически. Он отметил, что у нас уже были моменты, когда мы прекращали огонь, но с этим врагом перемирие невозможно.

"Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня не мешает технике заехать поближе, а потом начать наступление. То есть я не понимаю детали", — подытожил Зеленский.

Напомним, что так называемое "олимпийское перемирие" между Россией и Украиной предложил президент Франции Макрон. Он считает, что на время проведения Олимпийских игр в Париже стороны должны прекратить огонь.

Ранее Президент Зеленский отреагировал на запрет избивать западным оружием по территории России. Он сказал, что это нелогично, ведь речь идет не о нападении, а о защите.