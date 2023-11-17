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Зеленський заявив, що після початку війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну скоротилися

17 листопада 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що після початку війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну скоротилися
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що після початку війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну скоротилися. Зокрема, Київ повільніше отримує ключові 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Про це Володимир Зеленський сказав західним журналістам, передає Barrons.

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"Наші поставки скоротилися. Вони дійсно сповільнилися. Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні! Просто кожен воює за запаси сам. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми повинні захищати те, що належить нам", — наголосив Зеленський.

За його словами, країни Заходу не змогли забезпечити достатню кількість снарядів.

"Зараз склади порожні або є легальний мінімум, який конкретна держава вам надати не може. І цього недостатньо", — сказав Зеленський, однак похвалив зусилля США з нарощування виробництва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче розпочати ще одну війну у світі. За його словами, держава-терористка може розпалити її на Балканах.

Також ми писали, що вчора Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де розповів, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі. Окрім того, вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — і це український флот.

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