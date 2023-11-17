Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Владимир Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились. В частности, Киев медленнее получает ключевые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Об этом Владимир Зеленский сказал западным журналистам, передает Barrons.

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"Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто каждый воюет за запасы сам. Это жизнь. Я не говорю, что это положительно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, страны Запада не смогли обеспечить достаточное количество снарядов.

"Сейчас склады пустые или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", — сказал Зеленский, однако похвалил усилия США по наращиванию производства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет начать еще одну войну в мире. По его словам, государство-террористка может разжечь ее на Балканах.

Также мы писали, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.