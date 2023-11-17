Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились arrow

Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились

17 ноября 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились. В частности, Киев медленнее получает ключевые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Об этом Владимир Зеленский сказал западным журналистам, передает Barrons.

Читайте также:

Военная помощь для Украины

"Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто каждый воюет за запасы сам. Это жизнь. Я не говорю, что это положительно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, страны Запада не смогли обеспечить достаточное количество снарядов.

"Сейчас склады пустые или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", — сказал Зеленский, однако похвалил усилия США по наращиванию производства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет начать еще одну войну в мире. По его словам, государство-террористка может разжечь ее на Балканах.

Также мы писали, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме